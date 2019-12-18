В Германии разработали веганские презервативы

Можно ли сделать секс более экологичным? Оказывается, да — об заявили берлинские предприниматели.

Можно ли сделать секс более экологичным? Оказывается, да — об этом четыре года назад заявили берлинские предприниматели Филипп Зифер и Вальдемар Цайлер. В 2015 году они основали стартап Einhorn (Единорог), выпускающий веганские презервативы — из экологически чистых материалов и без использования животных компонентов. Их компания стала суперпопулярной и в итоге приносит им около пяти миллионов долларов в год. О стартапе немцев рассказала автор BBC Worklife.

Изначально Einhorn создавался как сервис онлайн-продаж презервативов, однако планы Зифер и Цайлер быстро изменились. Собирая деньги на проект, они узнали, что резину для большинства современных презервативов смягчают казеином — белком, который содержится в молоке млекопитающих. Чтобы предоставить эко-альтернативу, они создали свой бренд.

Презервативы Зифера и Цайлера производятся из экологически чистого латекса, смазка — из веществ растительного происхождения, а упаковка — из бумаги, пригодной для переработки. Однако «единороги» дороже аналогов: упаковка из семи презервативов стоит шесть евро.

Несмотря на цену, продукция компании быстро стала популярной в Германии — только за прошлый год было продано более четырех с половиной миллионов презервативов. Такому интересу Зифер и Цайлер, вероятно, обязаны немецкой моде на экотовары: в 2016 году, например, немцы потратили на них около 60 миллионов долларов. В основном, как выяснили в Einhorn, их товарами интересуются люди от 20 до 40 лет. В основном это женщины.

Einhorn — не первая компания, выпускающая веганские презервативы, однако, как отмечает BBC, она пошла дальше. Зифер и Цайлер не просто заменили смазку, но и заботятся об экологичности латекса; поэтому они сотрудничают с мелкими фермами, которые выращивают каучуковые деревья без пестицидов. К тому же основатели Eihhorn занимаются благотворительностью, жертвуя часть выручки на восстановление лесов.

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