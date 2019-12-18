Кива избежал тюрьмы с помощью справки из психбольницы, — СМИ

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства.

Экс-замначальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области Илье Киве удалось избежать наказания за вымогательство в размере $1,5 от бизнесмена Игоря Горбатенко в 2011 году.

Народный избранник от «ОПЗЖ» Илья Кива, вместо тюремного срока получил лишь штраф, потому что суд учел его справку из психиатрической больницы.

Журналисты заявляют, вопреки тому, что преступление относится к тяжким, суд лишь назначил обвиняемому штраф в размере 10 000 гривен и наложил запрет на службу в государственных структурах на 1 год.

Как стало известно, результатом такого решения стали смягчающие обстоятельства, которые суд принял во внимание «(Кива-Ред.) находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм».

Как отметил сам нардеп, он действительно имел проблемы со здоровьем, а именно у него была эпилепсия, которая появилась в СИЗО в 2011 году, и суд это принял во внимание. А также Кива добавил, что эпилептические припадки прекратились в период с 2012 по 2013 год, после этого комиссия подтвердила ,что он здоров. Но суд снова учел его болезнь в 2014 году, после чего пересмотрел приговор и назначил ему амнистию.

Важно добавить, что в решениях суда нет информации об эпилепсии нардепа. Сам Кива не смог объяснить почему так, ведь он не знает, что было написано в решении суда.

А вот предприниматель, у которого нардеп требовал деньги, комментировать ситуацию прошлых лет не захотел, по словам Игоря Горбатенко, он и так «пострадал за это». Также и прокурор Полтавской области Андрей Миронов, ссылаясь на проблемы с памятью отказался давать комментарии.

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