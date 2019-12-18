Ученым удалось создать детальное изображение Млечного пути

Ученые создали наиболее детальное изображение центра галактики Млечный путь.

Результат их работы показали на видео на официальном YouTube-канале European Southern Observatory (ESO).

Снимок удалось сделать благодаря инфракрасной камере HAWK-I. Полученное изображение четко демонстрирует центральную часть нашей галактики сквозь облака звездной пыли. Также ученые показали разницу между снимком камеры телескопа и инфракрасную камеру.

Благодаря этому изображению, ученые узнали, что звездообразование в центре галактики не было непрерывным, как считалось до сих пор. Оказалось, что вспышка звездообразования, произошедшая около 1 млрд лет назад, «породила» множество звезд. Их общая масса, вероятно, достигла нескольких десятков миллионов Солнц.

Оригинальное фото имеет разрешение 40303×17463 пикселей и занимает 1,5 Гб. При этом угловое разрешение снимка всего 0,2 секунды дуги. Это эквивалентно тому, если бы из Киева можно было различить футбольный мяч в Хмельницком.

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