В Евросоюзе рассказали, смогут ли США остановить «газопровод Путина»
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода «Северный поток-2».
Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России, пишет liga.net, информирует enovosty.com/news.
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отметил, что подрядчики газопровода обладают уникальными технологиями строительства.
«Санкции против них, как минимум, очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным», – отметил он.
Новости по теме
Страны ЕС будут стремиться достигнуть климатической нейтральности. Только Польша отказалась взять на себя обязательство по соглашению.
Борис Джонсон заявил, что Brexit завершат в любом случае «без каких-либо «но», «если» или «может быть».
Евросоюза единогласно одобрило идею. Служба ЕС по иностранным делам и политике безопасности начнет работу по подготовке документации.