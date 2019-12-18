В Евросоюзе рассказали, смогут ли США остановить «газопровод Путина»

Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода «Северный поток-2».

Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России, пишет liga.net, информирует enovosty.com/news.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отметил, что подрядчики газопровода обладают уникальными технологиями строительства.

«Санкции против них, как минимум, очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным», – отметил он.

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