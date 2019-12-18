Под Радой снова протесты против земельной реформы

В Киеве на площади Конституции под зданием Верховной Рады второй день продолжается акции протеста против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Как сообщает Интерфакс-Украина, под зданием парламента собралось несколько сотен людей.

Протест проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО Батькивщина, ВО Свобода, Национальный корпус, а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет.

Здание Верховной Рады усиленно охраняют силы полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка остается спокойной, стороны никаких активных действий не предпринимают.

Напомним, утром 17 декабря под Верховной Радой собрались несколько сотен протестующих, которые выступали против открытия рынка земли.

Между правоохранителями и участниками акции произошли столкновения. Активисты облили нескольких полицейских зеленкой и применили против них слезоточивый газ.

После этого демонстранты начали ставить палатки на проезжей части у здания парламента.

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