Россию заставили платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе о крымских активах украинской компании и обязал взыскать с России компенсацию в связи с их потерей.

Об этом говорится в заявлении компании. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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