Россию заставили платить Украине за Крым
Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе о крымских активах украинской компании и обязал взыскать с России компенсацию в связи с их потерей.
Об этом говорится в заявлении компании. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Новости по теме
Сотрудники компании работают над алгоритмом, который позволит обозначать спорные границы в приложениях Apple.
Международные арбитражи рассматривают восемь исков украинских компаний к России из-за аннексии Крыма.
Как передает информагентство ИНТЕРФАКС, Россия готова начать поставки электроэнергии из оккупированного и ранее энергодефицитного Крыма на материковую часть Украины, – заявил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.