Россия требует изменить Закон о статусе Донбасса

МИД РФ требует от Украины прояснений по закону о децентрализации, в котором нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

Об этом говорится в распространенном в среду, 18 декабря, комментарии ведомства.

«Аналогичная ситуация с проектом конституционных поправок. При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов», – говорится в заявлении.

«Вопреки минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения», – добавили в дипведомстве.

В МИД РФ также считают, что ряд положений закона Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей требует корректировки.

Как отметили в дипведомстве, многие положения данного закона устарели. «В нем, например, говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует. Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит формуле Штайнмайера». Все это требует коррективов», – настаивают в РФ.

«Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского Комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран нормандского формата», – добавили в МИД РФ.

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