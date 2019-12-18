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Главная » Украина » Общество
12:52 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительство ужесточило ответственность за ложное сообщение о минировании

Такие сообщения угрожают безопасности граждан и государства.

Правительство ужесточило ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

«Чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства, – отметил Гончарук.

Как сообщала Генеральная прокуратура, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел за ложного сообщения о минировании — их 1552.

В целом с января 2014 года до октября 2019-го были зарегистрированы 5 765 уголовных производств. 640 из них закрыли через ряд оснований, в частности отсутствие правонарушения, состава преступления, вступление в силу закона, который отменяет уголовную ответственность за те или иные действия, наличие действующего приговора по тому же обвинению или постановление суда о закрытии дела по аналогичному обвинению.

По данным прокуратуры, за 6 лет удалось обнаружить 589 людей, которые сообщали о ложном минировании. В суды направили 701 производства.

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Тэги: правительство

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