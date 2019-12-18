Опрос: сколько россиян ждут улучшения отношений с Украиной

Почти 11% россиян ждут ухудшения в российско-украинских отношениях, что почти вдвое больше по сравнению с июлем нынешнего года.

По результатам исследования выяснилось, что 74% россиян верят в улучшение в будущем отношений между Украиной и РФ, о чем свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Социологическое исследование показало, что 74% россиян в разной степени рассчитывают на прогресс в отношениях между РФ и Украиной. При этом 43% респондентов полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут, в восстановление дружественных и добрососедских отношений верят 19% респондентов, 14% участников опроса допускают, что двусторонние отношения будут иметь союзнический характер.

По данным ВЦИОМ, 11% россиян ждут ухудшения в российско-украинских отношениях, что почти вдвое больше по сравнению с июлем нынешнего года (6% респондентов). Согласно результатам исследования, 10% граждан РФ не знают, чего ожидать в двусторонних отношениях.

Исследование показало, что 35% россиян ничего не знают о деятельности нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, о своем положительном отношении к действующему украинскому президенту сообщили 9% участников опроса, об отрицательном отношении к Зеленскому заявили 21% респондентов. По данным ВЦИОМ, 29% опрошенных равнодушны к Зеленскому.

Вместе с тем, среди россиян, знающих о деятельности Зеленского, подавляющее большинство (74%) полагают, что за период работы нынешнего украинского президента в двусторонних отношениях ничего не изменилось.

При этом число уверенных в улучшении отношений и тех, кто считает, что ситуация только ухудшилась, оказалось равным – по 11%.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12 декабря 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Тэги: Украина, Россия, опрос, отношения