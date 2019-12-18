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Главная » Украина » Происшествия
13:22 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине снесли один из последних памятников Ленину

Последний в стране памятник лидеру большевиков будет демонтирован ближе к весне 2020 года.

Один из последних памятников лидеру большевиков Владимиру Ленину снесли в селе Андреевка Одесской области. Об этом в Facebook сообщил активист, сооснователь проекта Декоммунизация.Украина Вадим Поздняков.

По его словам, последний в Украине памятник Ленину будет демонтирован к весне 2020 года.

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Тэги: Ленин, памятник, снесли

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