В Украине снесли один из последних памятников Ленину

Последний в стране памятник лидеру большевиков будет демонтирован ближе к весне 2020 года.

Один из последних памятников лидеру большевиков Владимиру Ленину снесли в селе Андреевка Одесской области. Об этом в Facebook сообщил активист, сооснователь проекта Декоммунизация.Украина Вадим Поздняков.

По его словам, последний в Украине памятник Ленину будет демонтирован к весне 2020 года.

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