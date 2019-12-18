В Украине снесли один из последних памятников Ленину
Последний в стране памятник лидеру большевиков будет демонтирован ближе к весне 2020 года.
Один из последних памятников лидеру большевиков Владимиру Ленину снесли в селе Андреевка Одесской области. Об этом в Facebook сообщил активист, сооснователь проекта Декоммунизация.Украина Вадим Поздняков.
По его словам, последний в Украине памятник Ленину будет демонтирован к весне 2020 года.
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