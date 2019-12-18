Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в России в 2019 году по версии российской компании Яндекс.

Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска в году.

После Зеленского в списке запросов Яндекса идут Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями.

Тэги: Россия, Владимир Зеленский