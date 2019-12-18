Зеленский стал самым популярным человеком в России
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в России в 2019 году по версии российской компании Яндекс.
Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска в году.
После Зеленского в списке запросов Яндекса идут Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями.
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