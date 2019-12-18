На подконтрольной Украине шахте на Донбассе произошел обвал

Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1, которая подконтрольна Украине. Проводятся поиски горняка. который находился на месте инцидента.

В подконтрольной Украине части Донецкой области на шахте в г. Угледар произошел обвал, сообщил в Facebook народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в среду, 18 декабря.

Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1.

«Сегодня в 1:35 на шахте Южнодонбасская №1 произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко», – говорится в сообщении.

По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.

В зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.

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