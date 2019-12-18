На подконтрольной Украине шахте на Донбассе произошел обвал
Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1, которая подконтрольна Украине. Проводятся поиски горняка. который находился на месте инцидента.
В подконтрольной Украине части Донецкой области на шахте в г. Угледар произошел обвал, сообщил в Facebook народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в среду, 18 декабря.
Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1.
«Сегодня в 1:35 на шахте Южнодонбасская №1 произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко», – говорится в сообщении.
По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.
В зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.
Новости по теме
Информационные и кибернетические угрозы являются главными задачами для Службы безопасности, сообщил глава ведомства Иван Баканов.
Командование ССО готово всячески содействовать расследованию и рассчитывает на беспристрастное объективное следствие.
На территории, прилегающей к промышленной площадке шахты имени Скочинского, взорвался неустановленный предмет.