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Главная » Украина » Происшествия
16:22 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На подконтрольной Украине шахте на Донбассе произошел обвал

Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1, которая подконтрольна Украине. Проводятся поиски горняка. который находился на месте инцидента.

В подконтрольной Украине части Донецкой области на шахте в г. Угледар произошел обвал, сообщил в Facebook народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в среду, 18 декабря.

Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1.

«Сегодня в 1:35 на шахте Южнодонбасская №1 произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко», – говорится в сообщении.

По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.

В зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.

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Тэги: обвал, Донбасс, шахта

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