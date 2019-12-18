Ученные создали внешность девушки каменного века по жвачке

Женщину, жившую 5700 лет назад назвали Лолой. Ученые полностью реконструировали ее ДНК и даже узнали, что она ела.

Ученые из Дании смогли воссоздать внешность женщины каменного века благодаря ее «жвачке». Данные исследования появились в журнале Nature Communications.

Специалисты нашли пережеванный кусок дегтя, в котором сохранился геном женщины, а также остатки ее пищи и микробов из ротовой полости. Ученые смогли полностью воссоздать ее ДНК.

Женщину, живущую на юге современной Дании около 5700 лет назад назвали Лола. Данные из ее «жвачки» помоги воссоздать картину жизни всех жителей Северной Европы в эпоху неолита.

ДНК Лолы показала, что она и люди ее эпохи имели голубые глаза, темные волосы и сравнительно темную кожу. Также у женщины еще была непереносимость лактозы.

В дегте также остались следы лесных орехов и утки. Это может говорить о том, что сельское хозяйство и разведение одомашненных животных в этой местности еще не практиковалось.

В остатках слюны доисторической женщины обнаружили следы микроорганизмов. Среди них вирус Эпштейна-Барра.

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