Меркель намерена продлить санкции против России
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что результатов саммита нормандской четверки в Париже недостаточно для отмены санкций против России.
Свою оценку встречи она привела во время выступления в Бундестаге в среду, 18 декабря, сообщает информационное агентство ТАСС.
Меркель отметила, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы не продлевать санкции.
Также она напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до июля 2020 года.
Напомним, как сообщал ранее «УРА-Информ», президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встречались в Елесеевском дворце 9 декабря. В следствии чего обсудили ряд политических вопросов, в том числе и санкции относительно Российской Федерации.
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Встреча лидеров нормандского формата в Елисейском дворце начнется в 17:00 по Киеву и продлится около трех часов.
Встреча с президентом России у канцлера запланирована на 15:00, а с украинским лидером – спустя полчаса.