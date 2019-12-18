Меркель намерена продлить санкции против России

Меркель отметила, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы не продлевать санкции.

Также она напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до июля 2020 года.

Напомним, как сообщал ранее «УРА-Информ», президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встречались в Елесеевском дворце 9 декабря. В следствии чего обсудили ряд политических вопросов, в том числе и санкции относительно Российской Федерации.