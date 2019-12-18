Американец Лопес собирается «вырубить» Ломаченко

Будущий соперник Ломаченко рассказал о своих «теплых» чувствах к украинскому боксеру.

Украинский боксер Василий Ломаченко следующий бой в профессионалах, скорее всего, проведет против 22-летнего американца Теофимо Лопеса. Поединок ожидается в апреле 2020 года. Уроженец Бруклина на днях завладел титулом чемпиона мира по версии IBF в весе до 61,2 кг и по-настоящему верит, что может победить любого. К слову, тренер Майка Тайсона знаменитый Тедди Атлас дает Лопесу неплохие шансы во встрече с Ломаченко.

Сам Лопес ведет себя нескромно как для своего возраста и довольно грубо высказался о Ломаченко:

«В субботу люди увидели, на что я способен. То, как мы побили Комми, – это реализация почти всего, что мы готовили, и мы отлично справились. Я бы хотел вернуться домой и выступить в Garden в Нью-Йорке. Это было бы замечательно. Мы все еще ведем переговоры, но уже известны даты – 11 или 18 апреля. Теперь осталось определить место, сколько мы получим… Этот Ломаченко не нравится мне как человек. То есть мы не играем, между нами реально вражда и всё такое, что любят болельщики. Для меня ведь драки — это хлеб с маслом. И мои соперники просто пытаются отобрать его у меня. И тогда я переключаюсь в режим зверя. Я собираюсь вырубить Ломаченко».

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