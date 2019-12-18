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Главная » Мир » Общество
19:05 18 Декабря 2019 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В США прошли марши против Трампа

Десятки тысяч человек в крупных городах США вышли на демонстрации в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.

18 декабря Нижняя палата американского Конгресса будет голосовать по вопросу об отставке президента.

Люди прошли шествием по улицам городов США, крупные демонстрации прошли в Лос-Анджелесе, где также выступила актриса Алисса Милано с речью против президента, и возле Белого Дома, где демонстранты исполнили песню об импичменте.

24 сентября 2019 года Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей конгресса США заявила, что шесть комитетов займутся расследованием против Трампа. Его обвиняют в угрозе национальной безопасности и попытке незаконно повлиять на итоги выборов 2020 года.

Поводом для импичмента стало сообщение о том, что во время разговора с Владимиром Зеленским 25 июля Трамп настаивал на проведении расследования против Хантера Байдена. Он является сыном Джо Байдена, бывшего вице-президента США, который считается главным соперником нынешнего президента на выборах 2020 года.

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Тэги: импичмент Трампа, Алиса Милано, Расследования против Трампа

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