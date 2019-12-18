Киевские футбольные фанаты разгромили вагон электрички
Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №6929 сообщением Нежин – Киев. Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».
Инцидент произошел 15 декабря, когда состоялся матч чемпионата Украины «Десна» (Чернигов) – «Динамо» (Киев).
Хулиганы сломали 35 сидений, срывали стоп-кран, поджигали петарды и жгли файеры.
«Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб составляют около 40 тыс. гривен», – говорится в сообщении.
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