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Главная » Украина » Общество
19:03 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЛНР заявила о претензиях на всю Луганскую область

Самопровозглашенная республика в среду приняла закон о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.

«Граница будет по бывшей Луганской области», – заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Сейчас ЛНР при поддержке России контролирует только южную часть Луганской области.

Напомним, что аналогичный закон с претензиями на всю Донецкую область в конце ноября приняла ДНР.

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Тэги: граница, Луганская область, ЛНР

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