ЛНР заявила о претензиях на всю Луганскую область
Самопровозглашенная республика в среду приняла закон о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.
«Граница будет по бывшей Луганской области», – заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Сейчас ЛНР при поддержке России контролирует только южную часть Луганской области.
Напомним, что аналогичный закон с претензиями на всю Донецкую область в конце ноября приняла ДНР.
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Передача под контроль Украины участка границы с Россией, который контролируют террористы так называемой ЛНР, может обсуждаться лишь после выполнения всех пунктов Комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.