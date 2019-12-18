ЛНР заявила о претензиях на всю Луганскую область

Самопровозглашенная республика в среду приняла закон о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.

«Граница будет по бывшей Луганской области», – заявил председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Сейчас ЛНР при поддержке России контролирует только южную часть Луганской области.

Напомним, что аналогичный закон с претензиями на всю Донецкую область в конце ноября приняла ДНР.

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