Журнал Nature выбрал 10 ученых года
Журнал Nature определил десятку ученых года — людей, которые совершили важные открытия и сделали вклад в науку.
В список вошли так же популяризаторы науки и активисты.
1. Физик из Бразилии Рикарду Гальвау, представивший отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки;
2. Астрофизик из Канады Виктория Каспи, которая исследует быстрые радиовсплески;
3. Нейроученый из США Ненад Сестан, которому вместе с коллегами удалось поддерживать жизнь мозга свиней до 36 часов после смерти животных;
4. Эколог из Аргентины Сандра Диас, координатор работы 145 экспертов из 50 стран, результатом их труда стал масштабный отчет о биоразнообразии;
5. Микробиолог из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муэмбэ Тамфем, исследователь болезни, вызванной вирусом Эбола;
6. Палеоантрополог из США Йоханнес Хайле-Селассие, который обнаружил новый, хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека;
7. Специалист по этике Венди Роджерс из Австралии, руководитель международной группы, которая борется против нарушений при трансплантации органов в Китае;
8. Иммунолог из Китая Хункуй Дэн, который доказал безопасность CRISPR-редактирования в терапии ВИЧ;
9. Физик из США Джон Мартинис, руководитель лаборатории Google по разработке квантовых компьютеров;
10. Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
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