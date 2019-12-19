Журнал Nature выбрал 10 ученых года

Журнал Nature определил десятку ученых года — людей, которые совершили важные открытия и сделали вклад в науку.

В список вошли так же популяризаторы науки и активисты.

1. Физик из Бразилии Рикарду Гальвау, представивший отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки;

2. Астрофизик из Канады Виктория Каспи, которая исследует быстрые радиовсплески;

3. Нейроученый из США Ненад Сестан, которому вместе с коллегами удалось поддерживать жизнь мозга свиней до 36 часов после смерти животных;

4. Эколог из Аргентины Сандра Диас, координатор работы 145 экспертов из 50 стран, результатом их труда стал масштабный отчет о биоразнообразии;

5. Микробиолог из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муэмбэ Тамфем, исследователь болезни, вызванной вирусом Эбола;

6. Палеоантрополог из США Йоханнес Хайле-Селассие, который обнаружил новый, хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека;

7. Специалист по этике Венди Роджерс из Австралии, руководитель международной группы, которая борется против нарушений при трансплантации органов в Китае;

8. Иммунолог из Китая Хункуй Дэн, который доказал безопасность CRISPR-редактирования в терапии ВИЧ;

9. Физик из США Джон Мартинис, руководитель лаборатории Google по разработке квантовых компьютеров;

10. Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Тэги: Журнал Nature, 10 ученных года