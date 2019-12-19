День святого Николая: сколько украинцев дарят подарки к празднику

В 2019 году выросла доля украинцев, которые придерживаются традиции дарить подарки 19 декабря.

Три четверти украинцев традиционно делают родным подарки ко Дню святого Николая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным группы, в этом году доля тех, кто придерживается традиции дарить подарки 19 декабря, составила 76%. В 2018 году этот показатель был 67%.

Как относятся украинцы ко Дню Святого Николая в этом году:

Отношение к подаркам:

будут дарить – 76%;

не будут – 22%;

затруднились ответить –2%.

Рейтинг по регионам Украины (поддерживают праздник):

запад страны – 87%;

центр – 78%;

юг – 70%;

восток – 64%.

Рейтинг по населенным пунктам (поддерживают праздник):

села – 81%;

города – 74%.

Рейтинг по полу (поддерживают праздник):

женщины – 78%;

мужчины – 74.

Рейтинг по возрасту (поддерживают праздник):

40-49 лет – 82%;

30-39% лет – 78%;

18-29 лет – 77%;

60 лет и больше – 73%;

50-59 лет – 72%.

Также данные соцопроса свидетельствуют о том, что в 2019 году выросло количество украинцев, которые признались, что верят в Святого Николая. Примерно половина опрошенных ответили утвердительно (в 2018 году – 43%). Вместе с тем, в Деда Мороза украинцы верят меньше – 31% (в 2018 – 25%).

Топ-любимых праздников среди украинцев:

Новый год – 43%;

Рождество – 40%;

День Св. Николая – 7%;

Старый Новый год – 3%;

затруднились ответить – 3%.

Отношение украинцев к новогодней елке (как украсят дом):

живая елка – 40%;

искусственная елка – 38%;

новогодняя композиция – 11%.

Опрос проводился 5-8 декабря 2019 года среди 2 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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