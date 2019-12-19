По разработкам NASA: в США начнут делать еду из воздуха

Компания Air Protein в США разработала газовую смесь, которая позволяет создавать протеиновые продукты из углекислого газа.

При этом авторы напоминают, что их технология основана на разработках ученых из NASA.

Издание напоминает, как в 60-ых годах специалисты NASA работали над проблемой увеличения автономности космических полетов и наткнулись на новый тип микробов, которые питаются углекислым газом. При этом продуктом их жизнедеятельности являются аминокислоты, из которых состоят белки в мясе. Исследователи отметили, что микробы могли одновременно фильтровать воздух и создавать основу для продуктов питания.

Ученые из Air Protein разработали свой состав газовой смеси, где помимо углекислого газа есть еще и различные ферменты. После переработки ее микробами получается коричневый порошок, который можно использовать в пищу.

Процесс изготовления питательной взвеси занимает несколько дней и отличается низкими энергозатратами. Авторы отдельно подчеркивают экономию ресурсов по сравнению с созданием аналогичного количества питательной массы из курятины или говядины.

В будущем владельцы компании планируют «стать ключевыми игроками» на рынке искусственного мяса. Кроме того, их технология позволит создавать продукты питания, одновременно очищая атмосферу от загрязнений.

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