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08:10 19 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд впервые оправдал украинца за выращивание конопли

Об этом сообщает Хельсинская правозащитная группа, юристы которой помогали в защите инвалида Виталия Румянцева.

«В городе Вознесенск Николаевской области два года судили инвалида Виталия Румянцева: он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустов правоохранители добавили дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста», – говорится в сообщении.

Румянцева, который живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи, едва не приговорили к семи годам лишения свободы. Но дело вмешались правозащитники: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.

Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов – за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.

«Депутаты парламента предыдущего созыва отправили его на доработку, в парламенте нынешнего созыва его не хотят даже регистрировать. Сотни пациентов с болевым синдромом, такие, как Румянцев, добиваются права лечиться марихуаной, пока в украинских судах слушают дела о домашней конопле», – отмечают правозащитники.

17 декабря Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустмыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.

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Тэги: суд, конопля

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