В Великобритании арестована банда насильников-педофилов
В английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Как сообщает Daily Mail, жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Случаи изнасилований и других преступлений в их отношении датированы периодом с 2006 по 2009 год.
Известно, что один из арестованных — 35-летний полицейский Амджад Дитта. Среди предполагаемых преступников лишь один — Кристофер Иствуд — носит британское имя, имена остальных указывают на их пакистанское или ближневосточное происхождение.
Большинству задержанных предъявлены обвинения в изнасиловании, а также в распространении запрещенных веществ.
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