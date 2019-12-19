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08:35 19 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Великобритании арестована банда насильников-педофилов

В английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как сообщает Daily Mail, жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Случаи изнасилований и других преступлений в их отношении датированы периодом с 2006 по 2009 год.

Известно, что один из арестованных — 35-летний полицейский Амджад Дитта. Среди предполагаемых преступников лишь один — Кристофер Иствуд — носит британское имя, имена остальных указывают на их пакистанское или ближневосточное происхождение.

Большинству задержанных предъявлены обвинения в изнасиловании, а также в распространении запрещенных веществ.

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Тэги: Великобритания, педофилы

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