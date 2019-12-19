Познер рассказал о допинге в советском спорте

Телеведущий Владимир Познер рассказал о применении допинга в Советском Союзе. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Он рассказал, что его знакомый примерно в 1982 году посетил базу гребцов, которые готовились к Олимпийским играм, и увидел, что «после завтрака перед каждым стоял стакан с большим количеством разных таблеток. И тренеры следили за тем, чтобы все спортсмены выпили эти таблетки.

«Так что и в советские времена был допинг. И была государственная программа», — утверждает Познер.

Ведущий также назвал «наивностью» предположения, что в СССР меньше употребляли допинга.

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