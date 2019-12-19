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09:52 19 Декабря 2019 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Комитет Рады не поддержал законопроект Зеленского об изменениях в Конституцию

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады не поддержал президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Роман Лозинский.

Решение поддержали 11 членов комитета, 6 — воздержались, 2 — против, 3 — не голосовали. Еще 6 депутатов не присутствовали во время голосования.

«Что хотел Зеленский? Возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады; отмены особого статуса Севастополя (это во времени его оккупации) безлимитные полномочия префекта — создание новой касты феодалов на местах; право президента останавливать полномочия избранных мэров и местных советов без решения судов», — рассказал Лозинский.

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