Комитет Рады не поддержал законопроект Зеленского об изменениях в Конституцию
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады не поддержал президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.
Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Роман Лозинский.
Решение поддержали 11 членов комитета, 6 — воздержались, 2 — против, 3 — не голосовали. Еще 6 депутатов не присутствовали во время голосования.
«Что хотел Зеленский? Возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады; отмены особого статуса Севастополя (это во времени его оккупации) безлимитные полномочия префекта — создание новой касты феодалов на местах; право президента останавливать полномочия избранных мэров и местных советов без решения судов», — рассказал Лозинский.
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