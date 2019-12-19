Новый гумконвой из России привез на Донбасс «новогодние подарки»
Россия отправила на захваченную ей часть Донбасса очередной «гумконвой» – уже 96-й с начала войны на востоке.
Сообщение о готовящемся незаконном въезде на территорию Украины сделали в МЧС РФ. Украинская Госпогранслужба пока молчит.
Как написали рано утром в российском ведомстве, фуры «направляются к российско-украинской границе», где колонна разделится на две части – во временно оккупированные Донецк и Луганск.
Украина не имеет возможности проверять, что РФ передает своим террористическим организациям ЛНР/ДНР, и каждый раз выражает лишь ноту протеста. В МЧС России пишут, что в этот раз везут «110 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и новогодние подарки».
В последнее время россияне отправляют «гумконвои» практически еженедельно.
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