Новый гумконвой из России привез на Донбасс «новогодние подарки»

Россия отправила на захваченную ей часть Донбасса очередной «гумконвой» – уже 96-й с начала войны на востоке.

Сообщение о готовящемся незаконном въезде на территорию Украины сделали в МЧС РФ. Украинская Госпогранслужба пока молчит.

Как написали рано утром в российском ведомстве, фуры «направляются к российско-украинской границе», где колонна разделится на две части – во временно оккупированные Донецк и Луганск.

Украина не имеет возможности проверять, что РФ передает своим террористическим организациям ЛНР/ДНР, и каждый раз выражает лишь ноту протеста. В МЧС России пишут, что в этот раз везут «110 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и новогодние подарки».

В последнее время россияне отправляют «гумконвои» практически еженедельно.

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