Суд впервые оправдал украинца за выращивание каннабиса
Вознесенский суд Николаевской области оправдал инвалида I группы Виталия Румянцева, который выращивал каннабис в медицинских целях.
Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).
По данным правозащитников, его судили два года: он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. Вскоре на Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. УХСПЧ заверяет: правоохранители якобы подсадили на участке дикорастущую коноплю – и восемь кустов превратились в 300.
Пресс-релиз полиции по делу можно прочитать здесь.
Румянцеву грозило до семи лет тюрьмы, однако в дело вмешались правозащитники, сделав его публичным. Позже обвинение изменили: количество кустов сократили до 18, Румянцев мог отделаться штрафом.
17 декабря суд полностью оправдал Румянцева: признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным.
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