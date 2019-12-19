Рейтинг Зеленского вырос
За последние две недели рейтинг президента Владимира Зеленского среди взрослых украинцев вырос с 53% до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
22% опрошенных украинцев полностью довольны работой Зеленского, 40% «скорее довольны».
16% респондентов «скорее недовольны», а 9% «целиком недовольны» работой Зеленского. 13% затрудняются ответить.
Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.
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