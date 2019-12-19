Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч

Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тысяч гривен.

Источник: «Укринформ» со ссылкой на брифинг и.о. руководителя НАПК Наталья Новак, декларации членов НАПК

Прямая речь: «Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь «на социально-экономические нужды».

Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен».

Детали: По словам Новак, из-за этих выплат «средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты».

Вместе с тем она отметила, что выплаты помощи предусмотрены законодательно – и «это, скорее, вопрос этики и морали».

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