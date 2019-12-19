ЕС выделил почти 10 млн евро для поддержки бизнеса на Донбассе
Представители малого и среднего бизнеса уже с завтрашнего дня могут получать средства в лизинг или кредит.
Европейский Союз выделил 9,5 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства на подконтрольных Украине районах Донбасса. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-центр представительства ЕС в Украине.
«19 декабря 2019 года были подписаны соглашения о финансировании между Немецко-украинским фондом и учреждениями-финансовыми партнерами (ОТП Лизинг, Ощадбанк, Укргазбанк) по реализации программы FinancEast, которая финансируется Европейским Союзом через KfW в рамках инициативы ЕС EU4Business», – сказано в сообщении.
KfW – это немецкий государственный банк развития, штаб-квартира которого находится во Франкфурте.
Немецко-украинский фонд будет выступать исполнителем программы.
Программа направлена на возобновление финансирования малого и среднего предпринимательства на подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.
Выделенный грант предусматривает компенсацию до 50% стоимости инвестиционных проектов, которые будут финансироваться ОТП Лизинг, Ощадбанком и Укргазбанком.
«Уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит», – отметили в ЕС.
В частности, проекты могут предусматривать приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод их в эксплуатацию.
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