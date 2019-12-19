В Украине появится электронный военный билет

Речь идет о электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего.

В Украине введут электронный военный билет. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк.

«В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор», – сказал он.

По словам Марцынюка, также в приоритете Минобороны по электронному документообороту введение оформления компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов, а также онлайн-очередь на квартиры.

Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

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