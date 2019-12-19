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Главная » Украина » Экономика
19:45 19 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Госстат ухудшил оценку по росту экономики

По предварительным данным, в третьем квартале ВВП Украины вырос на 4,1%, а не на 4,2% как сообщалось ранее.

Рост ВВП Украины в третьем квартале текущего года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Госслужбы статистики.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП III квартале 2019 года составил 1105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 26286 грн.

Кроме того, по данным Госстта, ВВП Украины вырос на 0,6% по отношению ко II кварталу 2019 года.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные – в марте 2021 года.

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Тэги: Госстат, прогноз, ввп

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