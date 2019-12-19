Wall Street: чего ожидать в 2020 году Украине и мировой экономике

На первый взгляд, рынки развивающихся стран оптимистично заканчивают 2019 год, пишет Bloomberg в статье Trade, Trump and Protests: A Guide to the Main EM Risks in 2020.

Ведь, капитализация акций выросла почти на $ 3 триллиона в 2019 году, волатильность валют находится на пятилетнем минимуме, а спреды облигаций стали самыми узкими за последние два года.

Но несмотря на это, впереди у инвесторов многочисленные подводные камни — от выборов в США к всплеску общественных беспорядков в Латинской Америке, а также неопределенности, сохраняющейся в условиях торговых войн.

Стоит помнить и специфические для многих стран проблемы, начиная от роста дефолтов на китайском внутреннем рынке облигаций, заканчивая замедлением экономического роста в Индии и углубление кризиса в государственной энергетической компании Южной Африки Eskom.

Противоречивость тенденций в секторе, на который отводится около 60% мировой экономики, ярко иллюстрируют различия в прогнозах.

UBS AG утверждает, что рисковые активы принесут только умеренную отдачу в 2020 году. В свою очередь, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. оптимистично оценивают перспективы акций развивающихся стран. А Morgan Stanley рассчитывает на рост облигаций, пишет Bloomberg.

Торговые войны

Как и в 2019 году, инвесторы рынков развивающихся стран будут следить за развитием отношений США и Китая. Многие сомневаются, что достигнутое в этом месяце соглашение первой фазы, которая поддержала рынки, приведет к значительному прогрессу в решении более глубоких проблем, таких как недовольство Соединенных Штатов по поводу масштабных промышленных субсидий Китая.

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