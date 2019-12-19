Казахский бодибилдер решил жениться на секс-кукле
Юрий и Марго являются «парой» уже восемь месяцев. Теперь культурист и актер из Казахстана готов к следующему шагу: он хочет жениться на своей «девушке».
Будущий муж трогательно заботится о своей секс-кукле и серьезно относится к ее «чувствам».
«Когда я представил ее фотографию миру, было много критики, и она начала комплексовать. Поэтому мы решили сделать пластическую операцию », – говорит Толочко.
Он утверждает, что «это было в настоящей клинике с настоящими врачами».
Толочко сообщил о начале необычных отношений в мае 2019 года. Якобы в ту ночь он спас ее в баре от другого мужчины.
«Она не может ходить одна – ей нужна помощь», – говорит Юрий.
Юрий Толочко относится к своей силиконовой подруге как к настоящей леди. Они вместе ходят по магазинам, вместе путешествуют. Вместе бывают в ресторанах. По его словам, Марго любит грузинские блюда.
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