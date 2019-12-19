Украинцы назвали самого популярного мирового лидера – опрос

Немецкий канцлер Ангела Меркель опередила в рейтинге симпатий украинцев белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг. После саммита в нормандском формате в Париже украинцы улучшили свое отношение к Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%). В результате Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев. Кроме того, улучшилось отношение украинцев к президенту Франции Макрону (с 39 до 52%). По данным опроса, отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно — 72%.

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