Путин пишет статью о причинах Второй мировой войны

На пресс-конференции в Москве президент России заявил, что к 75-летию Победы напишет статью о причинах Второй мировой войны и политике СССР в предвоенные годы.

Путин ответил на вопрос о резолюции Европарламента, в которой ответственность за развязывание войны возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз, заключившие так называемый пакт Молотова-Риббентропа.

По мнению президента, нельзя приравнивать Советский Союз к нацистской Германии. По словам Путина, Сталин «не запятнал себя» встречами с Адольфом Гитлером, а европейские лидеры вели с ним переговоры. Путин вспомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года, заявив, что лидеры Великобритании и Франции «разделили Чехословакию», и напомнил о том, что войска Польши тогда заняли Тешинскую область.

Подписание договора о ненападении с Германией Путин объяснил необходимостью, заявив, что СССР договорился с Гитлером последним из стран Европы. Путин признал факт существования секретных протоколов между СССР и Германией и то, что советские войска вошли на территорию Польши, однако сказал, что они сделали это, когда польское правительство утратило контроль над территорией и «находилось в районе румынской границы».

Путин заявил, что работает с архивными документами.

Тэги: Путин, статья, Вторая мировая война