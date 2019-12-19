На приемную ФСБ в центре Москвы совершено нападение – есть погибшие

Трое неизвестных ворвались в 18:10 в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост, дом №23 в Москве и сразу же открыли огонь.

Двое из них были убиты в перестрелке с охраной приемной.

Третий из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Затем стрелок добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Далее нападавший двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2.

Прибывшие туда бойцы центра спецназначения ФСБ и ОМОН в ходе перестрелки ликвидировали преступника в 19:15.

Личности напавших на приемную ФСБ устанавливаются.

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