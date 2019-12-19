Впервые в истории женщина выиграла у мужчины на чемпионате мира по дартсу

Фэллон Шеррок вошла в историю, став первой женщиной-игроком в дартс, которая победила мужчину на чемпионате мира.

25-летняя Шеррок одолела 22-летнего Теда Эветса со счетом 3:2 на чемпионате мира в Лондоне.

Мать из Милтон-Кинса плакала от радости после своей потрясающей победы: «Я доказал, что мы можем играть с мужчинами наравне, и мы можем победить их!»

Она рассказала о своих планах провести аукцион, чтобы собрать деньги для National Autistic Society, которое помогает поддержать ее пятилетнего сына Рори, страдающего аутизмом.

Фэллон, которая еще четыре года назад была профессиональным парикмахером, впервые взяла дротик в возрасте 17 лет. Также у нее есть сестра-близнец Фелисия Блей, которая также играет в дартс.

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