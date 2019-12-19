В Нью-Йорке кирпич убил архитектора небоскребов Трампа

Эрика Тишман участвовала в строительстве комплекса из двух небоскребов президента США Дональда Трампа.

Во вторник, 17 декабря, известная архитектор Эрика Тишман, член правления синагоги в Нью-Йорке, была убита упавшим на голову кирпичом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей. Компания будет в полной мере сотрудничать с городскими властями по этому вопросу», – сказано в заявлении владельцев здания.

Как стало известно, они ранее уже были оштрафованы за содержание фасада постройки в аварийном состоянии. Сенатор штата Брэд Хойлман заявил, что компания понесет ответственность за гибель Тишман.

Эрика Тишман участвовала в строительстве комплекса из двух небоскребов президента США Дональда Трампа, которые находятся в Джерси. Речь идет о 55-этажном Trump Plaza и 50-этажном Trump Bay Street.

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