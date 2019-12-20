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Главная » Мир » Религия
08:01 20 Декабря 2019 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

РПЦ хочет, чтобы в Украине пересмотрели религиозное законодательство

Так считает председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Украина должна пересмотреть свое законодательство в области религии и изменить его на менее дискриминационное. Так считает председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), информирует ТСН.

«Вероятно, необходим пересмотр религиозного законодательства Украины, потому что в своем нынешнем виде оно не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и может считаться дискриминационным», – заявил он. По мнению митрополита, украинские законы создают основания для искусственного разделения граждан страны.

«Искренне надеюсь, что власть Украины найдет в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку «свой-чужой»», – пояснил Алфеев.

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Тэги: РПЦ, митрополит Иларион (Алфеев, Религиозное законодательство

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