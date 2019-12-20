РПЦ хочет, чтобы в Украине пересмотрели религиозное законодательство
Так считает председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
Украина должна пересмотреть свое законодательство в области религии и изменить его на менее дискриминационное. Так считает председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), информирует ТСН.
«Вероятно, необходим пересмотр религиозного законодательства Украины, потому что в своем нынешнем виде оно не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и может считаться дискриминационным», – заявил он. По мнению митрополита, украинские законы создают основания для искусственного разделения граждан страны.
«Искренне надеюсь, что власть Украины найдет в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку «свой-чужой»», – пояснил Алфеев.
Новости по теме
Ксения Собчак выложила в своем Instagram-аккаунте селфи в серьгах с иконами. «Воскресно-имперское», — подписала Собчак фотографию.
Митрополит Епифаний считает, что РПЦ будет вынуждена признать Украинскую церковь.
В РПЦ выступили против закона о семейно-бытовом насилии, потому что якобы в законе обвиняемый автоматически становится виновным.