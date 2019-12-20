Назвали имя открывшего стрельбу на Лубянке

РЕН ТВ назвал имя открывшего стрельбу на Лубянке. Это был 39-летний уроженец Подмосковья.

Телеканал отмечает, что у Манюрова была компания в Подольске, которая занималась консультированием в области коммерческой деятельности, она была ликвидирована в 2015 году. По данным из открытых источников, человек с таким же именем и фамилией был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Подольске. По предварительным данным, мужчина давно увлекался стрельбой, пишет РЕН ТВ.

Официального подтверждения этой информации нет.

Имя Евгения Манюрова встречается на сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России, он занимал призовые места на соревнованиях по стрельбе.

Вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Изначально сообщалось, что ее устроили трое человек в приемной спецслужбы. Однако в ФСБ и СК это опровергли, заявив, что стрелявший был один, он не заходил в здание.

В результате нападение погиб сотрудник ФСБ. Ранения получили еще четверо сотрудников спецслужб, а также один гражданский. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Тэги: Лубянка, Евгений Манюров, Стрельба на Лубянке