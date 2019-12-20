В секторе Газа опять неспокойно: Израиль и ХАМАС обменялись ударами
Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам движения ХАМАС 19 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает РБК.
Самолеты дважды в течение четверга атаковали объекты подземной инфраструктуры, военный комплекс, производственные объекты и военно-морскую базу в Секторе Газа.
В ночь на 19 декабря оборонное ведомство сообщило, что перехватило ракету, запущенную из сектора Газа по гражданам Израиля. Снаряд был нейтрализован системой ПВО «Железный купол».
Позже пресс-служба Армии обороны страны в Twitter написала, что по территории Израиля второй раз за день была выпущена ракета со стороны контролируемой Хамас территории в секторе Газа.
Как известно, в мае этого года Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода.
Новости по теме
После выборов в сентябре у премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Бени Ганца не получилось по очереди сформировать правительство.
Лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина о том, что ему не удалось сформировать правящую коалицию.
Израиль нанес массированный ракетный удар по позициям батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам.