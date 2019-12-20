Коломойский возглавит наблюдательный совет «1 + 1″
Игорь Коломойский как главный акционер медиа-группы возглавит Наблюдательный совет ООО «ТРК «Студия 1+1″.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба 1+1 медиа.
19 декабря 1+1 медиа завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой.
Новым председателем правления 1+1 медиа и генеральным директором 1+1 медиа назначен директор направления платного телевидения и исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко остается почетным президентом 1+1 медиа.
Кроме этого, текущего состава коллегиального органа – правления 1+1 медиа, который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена отныне входит коммерческий директор ООО «Глобал Медиа Групп» Валерий Вареница.
Новости по теме
Так считает председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
РЕН ТВ назвал имя открывшего стрельбу на Лубянке. Это был 39-летний уроженец Подмосковья.
Эрика Тишман участвовала в строительстве комплекса из двух небоскребов президента США Дональда Трампа.