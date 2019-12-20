ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции

19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Ночью 20 декабря был еще одно нарушение режима тишины. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этих суток, 20 декабря, российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было.

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