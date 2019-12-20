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Главная » Мир » Общество
11:16 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФСБ не пустила украинца на похороны отца в Крым

Федеральная служба безопасности Российской Федерации не пропустила на территорию аннексированного Крыма украинца на похороны отца.

Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, запрещающий въезд в Россию и на территорию аннексированного Крыма до 2054 года, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.

«Сотрудники пограничной службы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым», – сообщили правозащитники в фейсбук, добавив к посту фото соответствующего документа.

Правозащитники отмечают, что это нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод – «Свобода передвижения», а также ст. 8 самой Конвенции – «Право на уважение частной и семейной жизни».

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Тэги: крым, ФСБ

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