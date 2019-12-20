В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Тбилиси неизвестные напали на сына первого президента Грузии и нанесли ему тяжелые увечья. Его дважды ударили ножом, повредив легкие. Инцидент произошел в районе Вере, в старом районе города.

Также врачи обнаружили четыре серьезных раны на голове, которые потребовали неотложной операции и трепанации черепа, при том, что несколько часов назад ему сделали первую операцию, связанную с ударами ножа. Следом сразу же обнаружились показания для очередной неотложной операции.

Об этом сообщает Грузия онлайн.

Цотнэ Гамсахурдиа в данный момент находится в операционной.

Врачи оценивают состояние раненого как сложное и непредсказуемое.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «предумышленное убийство». Известно, что на Гамсахурдиа напали несколько человек, вооруженные ножами и тупыми тяжелыми предметами.

Младший сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа (от второго брака) и внук классика грузинской литературы Константина Гамсахурдиа имеет весьма разноплановую биографию, в которую вошли научная деятельность (Цотнэ – лингвист, знает шесть языков), уголовное преследование (выстрелил после ссоры в друга из пистолета), шпионаж в пользу России и противодействие власти (в период президентства Саакашвили), тюремное заключение со сроком сначала 9, а затем 13 лет – по обвинению в попытке преднамеренного убийства, помилование президентом Саакашвили по просьбе католикоса Илии Второго в связи с ухудшением здоровья (в тюрьме Цотнэ заболел гепатитом С). Виновным себя Цотнэ Гамсахурдиа не признал.

Цотнэ Гамсахурдиа и его старший брат Константин предметно занимались вопросами расследования смерти первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, которого, как подозревается, убили 31 декабря 1993 года, но расследование так и не было проведено.

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