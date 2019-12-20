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Главная » Украина » Общество
11:46 20 Декабря 2019 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Украине вступил в силу закон, который откладывает введение в действие закона об уголовных проступках

Новая классификация уголовных нарушений должна была вступить в силу с начала 2020 года, но это произойдет 1 июля 2020 года.

В Украине вступил в силу закон № 321-IX, который откладывает вступление в силу закона о новой классификации уголовных нарушений, в частности о порядке расследования в случае уголовного проступка.

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Таким образом закон о порядке расследования уголовных проступков вступит в силу не 1 января 2020 года, а 1 июля 2020 года.

Авторы инициативы об отсрочке нововведений отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что не все органы уголовной юстиции, в компетенцию которых входит досудебное расследование деяний, которые относятся к категории уголовных проступков, готовы к осуществлению этой деятельности (не созданы соответствующие подразделения, не подготовлены исполнители и т. д.), что может привести к соответствующим сложностям в правоприменении.

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Тэги: закон

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