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Главная » Мир » Общество
17:17 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турчинов назвал русской только территорию Московской области

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов прокомментировал высказывание российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.

Его слова приводит УНИАН.

Турчинов отказался считать русскими не только земли на территории Украины, но и большую часть Российской Федерации.

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.

Ранее, 19 декабря, в ходе пресс-конференции Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) исконно «русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения». Глава государства отметил, что теперь с последствиями того решения приходится разбираться современной России.

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Тэги: Россия, Александр Турчинов

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