Обмен тормозится из-за нежелания задержанных возвращаться в ОРДЛО

Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

Источник: российское издание «Коммерсант» со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ)

Детали: Газета называет это дополнительной проблемой в переговорах о новом «большом обмене» пленными между Киевом и так называемыми «ДНР» и «ЛНР»

По словам одного из источников «Ъ», около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться оккупированную территории Донбасса.

Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

По данным российского издания, «жесткое требование Луганска» юридически «очистить» от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение «большого обмена» до конца года.

Второй источник «Ъ», близкий к одной из непризнанных «республик» Донбасса, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

По словам этого собеседника, «важно, чтобы была очистка», чтобы человек был освобожден и «чтобы его не понуждали отказаться от обмена». Последнее должно быть подтверждено, сказал источник.

По информации «Ъ», изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили сепаратисты, осуществили представители Международного красного креста.

Однако представители т.н. «ДНР» и «ЛНР» выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш, так как к нему у них есть доверие.

Один из собеседников издания сообщил, что Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после «католического Рождества», которое отмечается 25 декабря.

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