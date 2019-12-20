В обращении появились монеты номиналам в 5 гривен
Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени.
Национальный банк с 20 декабря выпустил в оборот монету номиналом 5 гривен. Об этом сообщает НБУ.
На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий. Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2–гривневой. Ее вес – 5,2 грамма.
Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.
«Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет – при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным средством. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом», – уточнили в НБУ.
Также с 20 декабря 2019 года введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен. Гражданам не нужно обменивать банкноты номиналом 50 гривен старого образца на обновленные банкноты.
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